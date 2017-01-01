Сидорчук з волонтерами відвідали поранених бійців АТО у госпіталі

Капітан «Динамо» також прийшов до військових, услід за своїми партнерами по команді

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук разом з представниками фанатського руху та волонтерами завітали до Головного військового клінічного госпіталю. Там вони відвідали бійців, які отримали поранення під час війни на Донбасі. Про це повідомляється у спільноті «WBC Ультрас Динамо» у Facebook. Бійцям були передані



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Капітан «Динамо» також прийшов до військових, услід за своїми партнерами по команді

Капітан київського «Динамо» Сергій Сидорчук разом з представниками фанатського руху та волонтерами завітали до Головного військового клінічного госпіталю.

Там вони відвідали бійців, які отримали поранення під час війни на Донбасі.

Про це повідомляється у спільноті «WBC Ультрас Динамо» у Facebook.

Бійцям були передані сувенірні м'ячі, журнали з автографами, фрукти й інша необхідна допомога.

Нагадаємо, що наприкінці листопада Олег Лужний, Микола Морозюк, Євген Хачеріді, Максим Коваль, Віктор Циганков і Володимир Шепелєв також відвідали поранених героїв.

Гравці принесли їм м'ячі з автографами, шарфи, футболки та продукти.

Нагадаємо, «Шахтар» заборонив дітям воїнів АТО вийти на поле у футболках «Мій тато – герой».