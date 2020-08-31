Сільська команда сімейства Засух дізналася, проти кого дебютує в Лізі Європи



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У стиковому матчі за право грати в Лізі Європи «Колос» переміг СК «Дніпро-1» Світлина - UA-Футбол

Ковалівський «Колос» проведе історичний матч на виїзді

У понеділок, 31 серпня, відбулось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цьому етапі в боротьбу вступає перший представник України – ковалівський «Колос», який фінансує сімейство Засух.

Кваліфікація Ліги Європи проходить двома гілками – в першій грають невдахи відбору до Ліги чемпіонів, в другій – команди, що вибороли путівку на турнір через національні чемпіонати. «Колос» відповідно йде другим шляхом.

Напередодні УЄФА розділив команди на 12 груп по шість команд – три сіяних та три не сіяних. «Колос» потрапив у число сіяних завдяки високому рейтингу української асоціації. Тож можливими суперником команди Руслана Костишина були грецький «Аріс», албанський «Лячі» та болгарський «Локомотив».

У результаті жеребкування суперником «Колоса» в другому раунді кваліфікації Ліги Європи став грецький «Аріс» із Салонік. Матч відбудеться в Греції. Додамо, що через пандемію коронавірусу протистояння буде складатися з одного матчу, який відбудеться 17 вересня.