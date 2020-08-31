  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сільська команда сімейства Засух дізналася, проти кого дебютує в Лізі Європи

    • Розсилка
    У стиковому матчі за право грати в Лізі Європи&nbsp;&laquo;Колос&raquo; переміг СК&nbsp;&laquo;Дніпро-1&raquo; - Сільська команда сімейства Засух дізналася, проти кого дебютує в Лізі Європи
    У стиковому матчі за право грати в Лізі Європи «Колос» переміг СК «Дніпро-1»
    Світлина - UA-Футбол

    Ковалівський «Колос» проведе історичний матч на виїзді

    У понеділок, 31 серпня, відбулось жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цьому етапі в боротьбу вступає перший представник України – ковалівський «Колос», який фінансує сімейство Засух.

    Кваліфікація Ліги Європи проходить двома гілками – в першій грають невдахи відбору до Ліги чемпіонів, в другій – команди, що вибороли путівку на турнір через національні чемпіонати. «Колос» відповідно йде другим шляхом.

    Напередодні УЄФА розділив команди на 12 груп по шість команд – три сіяних та три не сіяних. «Колос» потрапив у число сіяних завдяки високому рейтингу української асоціації. Тож можливими суперником команди Руслана Костишина були грецький «Аріс», албанський «Лячі» та болгарський «Локомотив».

    У результаті жеребкування суперником «Колоса» в другому раунді кваліфікації Ліги Європи став грецький «Аріс» із Салонік. Матч відбудеться в Греції. Додамо, що через пандемію коронавірусу протистояння буде складатися з одного матчу, який відбудеться 17 вересня.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, з ким зіграє «Динамо» в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.
    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга Європи ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Аріс» (Салоніки)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ