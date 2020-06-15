«Шахтар» у перемозі від чемпіонства, «Десна» трощить «Олександрію». Відео резонансних матчів



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«Десна» розбила «Олександрію» вщент Фото - UA-Футбол

Черговий тур української Прем’єр-ліги розставив пріоритети доволі чітко

У неділю, 14 червня, фінішував 26-й тур української Прем’єр-ліги. Після суботньої перемоги «Динамо» над «Зорею» в неділю було зіграно ще два матчі, які розставили акценти в таблиці ще чіткіше.

Донецькому «Шахтареві» після перемоги на київському НСК «Олімпійський» над ковалівським «Колосом» до дострокового чемпіонства залишається лише одна перемога.

«Колос» (Ковалівка) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:1

Гол: 0:1 – Жуніор Мораєш (48)

Чернігівська «Десна», завдавши нищівної поразки «Олександрії», відчепила команду Володимира Шарана від боротьби за медалі і порівнялася за очками з луганською «Зорею».

«Олександрія» - «Десна» (Чернігів) – 1:5

Голи: 0:1 – Олександр Філіпов (29). 0:2 – Владислав Калитвинцев (44). 1:2 – Максим Третяков (46). 1:3 – Гітченко (56). 1:4 – Олександр Філіпов (79, з пенальті). 1:5 – Тотовицький (90+5)

Таким чином, за шість турів до завершення чемпіонату «Шахтар» лідирує з 68-ма очками. «Динамо» відстає від «гірників» на 16 пунктів і на три випереджає «Зорю» та «Десну». «Олександрія» поступається лугансько-чернігівському дуету шістьма балами. «Колос» із 26-ма очками безнадійно шостий.