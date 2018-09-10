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    Сім українців заявлені на Лігу Європи у складі іноземних клубів

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    Руслан Маліновський і Євген Селезньов. Фото з Facebook - Сім українців заявлені на Лігу Європи у складі іноземних клубів
    Руслан Маліновський і Євген Селезньов. Фото з Facebook

    Інші гратимуть за «Динамо» та «Ворсклу»

    Сім українських футболістів потрапили у заявки іноземних клубів на груповий етап Ліги Європи з футболу сезону-2018/19.

    Серед них:

    Євген Селезньов – «Акхісар Беледіє» (Туреччина);

    Євген Макаренко – «Андерлехт» (Бельгія);

    Руслан Маліновський – «Генк» (Бельгія);

    Євген Хачеріді та Євген Шахов – ПАОК (Греція);

    Валерій Лучкевич – «Стандард» (Бекльгія);

    Едуард Соболь – «Яблонець» (Чехія).

    Окрім того, у Лізі Європи візьмуть участь українські футболісти з «Динамо» та «Ворскли».

    Нагадаємо, що київський клуб заявив Супрягу, Шапаренка та ще 29 футболістів, а полтавський – Батісту, Якубу та ще 23 футболістів.

    Перші матчі Ліги Європи відбудуться 20 вересня.

    Нагадаємо, «Ворскла» вже продала більше двох тисяч квитків на матч Ліги Європи з «Арсеналом».

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи ФК Ворскла Руслан Маліновський
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