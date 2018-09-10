Сім українців заявлені на Лігу Європи у складі іноземних клубів
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Інші гратимуть за «Динамо» та «Ворсклу»
Сім українських футболістів потрапили у заявки іноземних клубів на груповий етап Ліги Європи з футболу сезону-2018/19.
Серед них:
Євген Селезньов – «Акхісар Беледіє» (Туреччина);
Євген Макаренко – «Андерлехт» (Бельгія);
Руслан Маліновський – «Генк» (Бельгія);
Євген Хачеріді та Євген Шахов – ПАОК (Греція);
Валерій Лучкевич – «Стандард» (Бекльгія);
Едуард Соболь – «Яблонець» (Чехія).
Окрім того, у Лізі Європи візьмуть участь українські футболісти з «Динамо» та «Ворскли».
Нагадаємо, що київський клуб заявив Супрягу, Шапаренка та ще 29 футболістів, а полтавський – Батісту, Якубу та ще 23 футболістів.
Перші матчі Ліги Європи відбудуться 20 вересня.
Нагадаємо, «Ворскла» вже продала більше двох тисяч квитків на матч Ліги Європи з «Арсеналом».
Джерело: Tribuna.com