Сім українців заявлені на Лігу Європи у складі іноземних клубів



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Руслан Маліновський і Євген Селезньов. Фото з Facebook

Інші гратимуть за «Динамо» та «Ворсклу»

Сім українських футболістів потрапили у заявки іноземних клубів на груповий етап Ліги Європи з футболу сезону-2018/19.

Серед них:

Євген Селезньов – «Акхісар Беледіє» (Туреччина);

Євген Макаренко – «Андерлехт» (Бельгія);

Руслан Маліновський – «Генк» (Бельгія);

Євген Хачеріді та Євген Шахов – ПАОК (Греція);

Валерій Лучкевич – «Стандард» (Бекльгія);

Едуард Соболь – «Яблонець» (Чехія).

Окрім того, у Лізі Європи візьмуть участь українські футболісти з «Динамо» та «Ворскли».

Нагадаємо, що київський клуб заявив Супрягу, Шапаренка та ще 29 футболістів, а полтавський – Батісту, Якубу та ще 23 футболістів.

Перші матчі Ліги Європи відбудуться 20 вересня.

Нагадаємо, «Ворскла» вже продала більше двох тисяч квитків на матч Ліги Європи з «Арсеналом».

Джерело: Tribuna.com