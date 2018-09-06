Батіста, Якубу і ще 23 футболіста потрапили в заявку «Ворскли» на Лігу Європи
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Полтавський клуб оголосив заявку на груповий етап Ліги Європи
Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку «Ворскли» на груповий етап Ліги Європи.
Всього полтавський клуб заявив 25 футболістів.
Заявка «Ворскли»:
Голкіпери: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко
Захисники: Андро Гіоргадзе, Ігор Пердута, Наджип Якубу, Мар'ян Мисик, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Євген Мартиненко, Олександр Чижов, Ардін Даллку, Ібрахім Кане, Артур Батіста
Півзахисники: Володимир Одарюк, Олександр Скляр, Володимир Шарпар, Гегам Кадимян, Артем Габелок, Дмитро Кравченко, Олександр Кобахідзе, Павло Ребенок
Нападники: Юрій Коломоєць, Ніколас Карека, Михайло Сергійчук, Владислав Кулач
Нагадаємо, що суперниками полтавського клубу по груповому етапу є «Арсенал», «Спортинг» та «Карабах».