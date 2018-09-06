  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Батіста, Якубу і ще 23 футболіста потрапили в заявку «Ворскли» на Лігу Європи

    • Розсилка
    Батіста, Якубу і ще 23 футболіста потрапили в заявку «Ворскли» на Лігу Європи

    Полтавський клуб оголосив заявку на груповий етап Ліги Європи

    Офіційний сайт УЄФА опублікував заявку «Ворскли» на груповий етап Ліги Європи.

    Всього полтавський клуб заявив 25 футболістів.

    Заявка «Ворскли»:

    Голкіпери: Богдан Шуст, Олександр Ткаченко

    Захисники: Андро Гіоргадзе, Ігор Пердута, Наджип Якубу, Мар'ян Мисик, Володимир Чеснаков, Вадим Сапай, Євген Мартиненко, Олександр Чижов, Ардін Даллку, Ібрахім Кане, Артур Батіста

    Півзахисники: Володимир Одарюк, Олександр Скляр, Володимир Шарпар, Гегам Кадимян, Артем Габелок, Дмитро Кравченко, Олександр Кобахідзе, Павло Ребенок

    Нападники: Юрій Коломоєць, Ніколас Карека, Михайло Сергійчук, Владислав Кулач

    Нагадаємо, що суперниками полтавського клубу по груповому етапу є «Арсенал», «Спортинг» та «Карабах».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ