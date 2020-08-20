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    Найбільш українська команда Бельгії залишилася без тренера

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    Далі&nbsp;&laquo;український&raquo;&nbsp;&laquo;Ґент&raquo; рухатиметься без Єсса Торупа - Найбільш українська команда Бельгії залишилася без тренера
    Далі «український» «Ґент» рухатиметься без Єсса Торупа
    Світлина - News1 English

    Причиною відставки Торупа стала невдала гра «Ґента» на старті нового сезону

    Бельгійський футбольний клуб «Ґент» на офіційному сайті повідомив про розірвання контракту з головним тренером Єссом Торупом.

    Причина такого рішення на поверхні: команда програла в обох матчах на старті нового сезону – двічі по 1:2 з «Кортрейком» і «Сент-Трюйденом». Попереду у «Ґента» кваліфікація Ліги чемпіонів, тому керівництво вирішили не ризикувати.

    50-річний данець очолював «Ґент» з жовтня 2018-го і в минулому сезоні привів команду до другого місця в Лізі Жюпіле. Правда, з 15-очковим відставанням від чемпіонів, «Брюґґе».

    За «буйволів» виступають відразу троє гравців збірної України – оборонець Ігор Пластун, хавбек Роман Безус і форвард Роман Яремчук.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Безус Роман Яремчук ФК «Ґент» Ліга Жюпіле Єсс Торуп Ігор Пластун
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