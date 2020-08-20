Найбільш українська команда Бельгії залишилася без тренера



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Далі «український» «Ґент» рухатиметься без Єсса Торупа Світлина - News1 English

Причиною відставки Торупа стала невдала гра «Ґента» на старті нового сезону

Бельгійський футбольний клуб «Ґент» на офіційному сайті повідомив про розірвання контракту з головним тренером Єссом Торупом.

Причина такого рішення на поверхні: команда програла в обох матчах на старті нового сезону – двічі по 1:2 з «Кортрейком» і «Сент-Трюйденом». Попереду у «Ґента» кваліфікація Ліги чемпіонів, тому керівництво вирішили не ризикувати.

50-річний данець очолював «Ґент» з жовтня 2018-го і в минулому сезоні привів команду до другого місця в Лізі Жюпіле. Правда, з 15-очковим відставанням від чемпіонів, «Брюґґе».

За «буйволів» виступають відразу троє гравців збірної України – оборонець Ігор Пластун, хавбек Роман Безус і форвард Роман Яремчук.