Скандальний укрїнський боксер Редкач отримав у суперника екс-чемпіона світу

Поєдинок між Іваном та Реджисом Прогрейсом пройде в середині квітня

Український боксер Іван Редкач (23 перемоги, 18 – нокаутом, 5 поразок, 1 нічия) дізнався ім'я свого наступного суперника. Як повідомила промоутерська компанія Triller Fight Club, 17 квітня в Атланті наш співвітчизник битиметься з американцем Реджіс Прогрейсом (25 перемог, 21 – нокаутом, 1 поразка).

Реджис – відомий боксер. Єдиної поразки він зазнав у жовтні 2019 року, коли поступився суддівським рішенням британцеві Джошу Тейлору в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Через невдачу Прогрейс втратив пояси за версіями WBO і WBC.

Поєдинок пройде в андеркарді бою між дебютантом у боксі колишнім борцем Беном Аскреном та популярним блогером Джейком Полом.

Останній бій Редкач провів в січні 2020 року, поступившись за очками американцюя Денні Гарсії. Під час поєдинку українець вкусив суперника за шию. Прогрейс, в свою чергу, в кінці жовтня минулого року нокаутував у третьому раундіспіввітчизника Хуана Херальдеса.

Редкач влітку 2019 року провів перший бій у напівсередній вазі і здобув перемогу над екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях американцем Девоном Александером, нокаутувавши його в 6 раунді.