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    Відео скандального бою, за підсумками якого було дискваліфіковано росіянина Петра Яна

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    Петро Ян хоче взяти реванш у Стерлінга - Відео скандального бою, за підсумками якого було дискваліфіковано росіянина Петра Яна
    Петро Ян хоче взяти реванш у Стерлінга

    На турнірі UFC 259 у США Петро Ян вдарив суперника, котрий сидів на канвасі

    Чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Петро Ян дискваліфікований за удар суперника американця Алджеймейна Стерлінга коліном у голову, коли той сидів на канвасі. Інцидент трапився у четвертому раунді. Отримана травма не дозволила Стерлінгу продовжити поєдинок. Судді, порадившись, вирішили дискваліфікувати росіянина. Американець отримав пасок, а команда Яна сподівається на реванш.

    У головній події шоу зустрічалися бійці Ян Блахович, чемпіон у напівважкій вазі, та найсильніший середньоваговик Ісраель Адесанья. Останній зазнав першої поразки в кар’єрі. Бій продовжувався п’ять раундів. Всі судді віддали перемогу польському спортсмену.

    У співголовному поєдинку турніру Аманда Нуньєс взяла гору над Меган Андерсон задушливим прийомом у першому раунді.

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    Теги: спорт реванш UFC
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