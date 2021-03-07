Відео скандального бою, за підсумками якого було дискваліфіковано росіянина Петра Яна
На турнірі UFC 259 у США Петро Ян вдарив суперника, котрий сидів на канвасі
Чемпіон UFC у найлегшій ваговій категорії Петро Ян дискваліфікований за удар суперника американця Алджеймейна Стерлінга коліном у голову, коли той сидів на канвасі. Інцидент трапився у четвертому раунді. Отримана травма не дозволила Стерлінгу продовжити поєдинок. Судді, порадившись, вирішили дискваліфікувати росіянина. Американець отримав пасок, а команда Яна сподівається на реванш.
У співголовному поєдинку турніру Аманда Нуньєс взяла гору над Меган Андерсон задушливим прийомом у першому раунді.
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