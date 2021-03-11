Усик і Джонс не можуть поділити гонорар за вакантний «тимчасовий» титул

Контракт на бій між українцем та британцем досі не підписаний

Команди Олександра Усика та Джо Джойса не можуть сісти за стіл переговорів, бо ніяк не можуть дійти згоди інші два боксери – Ентоні Джошуа та Тайсон Ф’юрі. Про це в інтерв'ю iFL TV розповів промоутер українця Олександр Красюк.

«Процедура виглядає таким чином. Бій за «тимчасовий» титул можуть анонсувати тільки тоді, коли з якихось причин не може відбутися бій за повноцінний титул, – розповів Красюк. – Якщо у нас немає домовленості про поєдинок між Джошуа і Ф'юрі, то як може спершу відбутися бій за «тимчасовий» титул? Для цього немає ніяких легальних підстав. Тому спершу нам потрібно почекати, коли бій між Джошуа і Ф'юрі оголосять офіційно, підпишуть контракт. Тоді ми отримаємо офіційний лист від WBO про те, що чемпіон Джошуа не може провести обов'язковий захист, бо проведе поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу».

Між тим, як пише The Sun, є й інша складова, фінансова. Про це виданню розповів менеджер Джо Джойса Сэм Джонс. Українська сторона запропонувала розділити гонорар в процентному відношені як 93:7. «Це смішно. Ми поважаємо WBO і впевнені, що вони запропонують справедливе рішення, – сказав Джонс. – Навіть якщо справа дійде до торгів».