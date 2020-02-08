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    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020

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    Про збірну подбають румуни - Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Про збірну подбають румуни
    УАФ

    Бухарест прийме збірну України

    Базовим містом на Євро-2020 для збірної України буде місто Бухарест. В столиці Румунії команда Андрія Шевченка буде квартирувати у місцевому готелі Caro.

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    До готелю збірна заїде після останнього контрольного матчу - гра у Львові проти Ізраїлю.

    Тут збірна буде готуватись до матчів, за виключенням поїздки до Амстердаму на матч з національною командою Нідерландів 14 червня.

    На сайті готелю є чимаоло фото, що дають уявлення про цю місцину - тихо та спокійно, без гламуру та всього, що може відволікати від підготовки до матчів.

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    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020
    Скромно, але чисто: Де буде жити збірна Україні підчас Євро-2020

    Нагадаємо, крім Нідерландів збірна у групі С зіграє також з Австрією.  Четверта команда квартету визначиться 31 березня 2020 року за підсумками плей-офф Ліги націй.

    Джерело: Sportarena.com

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