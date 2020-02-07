Контрольні матчі до Євро-2020: Де зіграє збірна України



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Збірну приймуть Львів, Київ та Харків УАФ

Стали відомі українські міста, яким пощастило побачити гру збірної напередодні Євро-2020

Очільник українського футболу Андрій Павелко у себе на фейсбуці повідомив суперників збірної України у контрольних матчах у переддень старту Євро-2020, а також назвав міста-господарі поєдинків.

Окрім виїзних матчів із Польщею й Францією, наша національна збірна проведе ще три товариські зустрічі – всі вдома.

26 травня Україна зіграє зі збірною Кіпру. Цю гру прийме Харків.

На 2 червня заплановано матч із Північною Ірландією, він пройде у Києві. 7 червня - заключна гра напередодні Євро зі збірною Ізраїлю. Її прийме Львів.

За словами Павелка, це рішення ще не остаточне та має бути затверджене офіційно, а не на фейсбуці, але керманич УАФ підкреслив, що вже все попередньо погодив зі своїм кумом та головним тренером збірної України – Андрієм Шевченком. Таким чином, саме так і буде з вірогідністю в 99%.

«Ці три матчі відбудуться на Сході, в Центрі, та на Заході України. Отже, вболівальники з усіх регіонів матимуть можливість зарядити своїми емоціями головну команду напередодні вирішального турніру. І взагалі, це символічно, адже футбол останнім часом — це те, що об’єднує нашу країну й дарує позитивні емоції мільйонам уболівальників», - зауважує чиновник.

На Євро-2020 збірна України стартує 14 червня матчем проти Нідерландів в Амстердамі. Ще два матчі українці проведуть в Бухаресті – 18 та 22 червня.

Джерело: Главком СПОРТ