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    Словенець Дончіч перевершив великого Абдул-Джабара в матчах плей-оф НБА (відео)

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    Словенець Дончіч перевершив великого Абдул-Джабара в матчах плей-оф НБА (відео)

    Лука продовжує встановлювати рекорди

    Словенський оборонець «Даллас Маверікс» Лука Дончіч у другому матчі першого раунду плей-оф НБА з «Лос-Анджелес Кліпперс» (127:114) набрав 28 очок, 8 підбирань і 7 передач за 28 хвилин на майданчику.

    За перші два матчі плей-оф Дончіч набрав у сумі 70 очок, побивши видатне досягнення легендарного Каріма Абдул-Джаббара (69 очок). Лука показав другу в історії результативність в історії в двох дебютних ігор плей-оф. Більше тільки у Джорджа Мікана – 75 очок. Отримати більшу кількість ігрового часу і перевершити рекорд Міка Дончічу завадив перебір фолів. Лука швидко отримав 5 персональних зауважень, через що був змушений значний період провести на лавці.

    «Даллас» зрівняв рахунок у серії з «Кліпперс» - 1:1.

     Читайте також: НБА: Молодий словенець порівнявся з легендарними Абдул-Джаббаром і Робертсоном
    баскетбол НБА Лука Дончіч Карім Абдул-Джаббар «Лос-Анджелес Кліпперс» «Даллас Маверікс»
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