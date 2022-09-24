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Сльози та овації: найвидатніший тенісист сучасності завершив кар'єру (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сльози та овації: найвидатніший тенісист сучасності завершив кар'єру (фото, відео)
Роджер Федерер плакав після гри
фото: Eurosport

Після гри глядачі влаштували Роджеру Федереру овацію

Найвидатніший тенісист сучасності 41-річний швейцарець Роджер Федерер провів останній матч у кар'єрі.

Останнім матчем для нього стала парна зустріч Кубка Лейвера, в якій вони з Рафаелем Надалем програли Джеку Соку та Френсісу Тіафу (6:4, 6:7, 9-11).

До Кубка Лейвера Федерер більше року не виступав через травму коліна.

Після гри глядачі влаштували швейцарцеві овацію, яка тривала кілька хвилин. 20-разовий чемпіон «Великих шоломів» у цей момент заплакав.

Федерер під час овації запросив на корт усю збірну Європи. Після обіймів зі швейцарцем плакав Надаль, а також розплакався Стефанос Ціципас.

Федерер – 20-разовий чемпіон турнірів «Великого шолома». З 2009-го до початку 2022-го він був рекордсменом за цим показником, але потім його обійшли Надаль і Джокович.

Федерер найтитулованіший чемпіон «Вімблдону» (8 перемог) та US Open (5 перемог).

Усього на рахунку Федерера 103 титули. Більше в історії чоловічого тенісу було лише у Джиммі Коннорса (109).

Швейцарець 310 тижнів був першою ракеткою світу. До березня 2021-го цей результат був найкращим в історії, але його перевершив Новак Джокович.

Федереру належить рекорд безперервного перебування на першому місці - 237 тижнів поспіль.

Крім того, Федерер – переможець Кубка Девіса та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Як повідомлялося, Федерер анонсував завершення професіональних виступів цьогоріч у вересні.

Теги: рекорд теніс Роджер Федерер

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