Експерша ракетка світу Федерер оголосив про завершення кар'єри

Тенісист на професіональному рівні виграв 1251 матч

Екс-перша ракетка світу Роджер Федерер анонсував завершення професіональних виступів цьогоріч у вересні. Відповідну заяву спортсмен опублікував в Instagram.

Зазначається, що тенісист завершить свою спортивну кар'єру після Кубка Лейвера. Турнір відбудеться 23-25 вересня у Лондоні.

«Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні стане останнім для мене турніром ATP. Звісно, я надалі більше гратиму в теніс, але вже не на турнірах «Великого шолома» чи в турі», – написав Федерер у спеціальному листі до тенісної спільноти.

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Роджер Федерер професійний тенісист, який дебютував у турі ще в 1999 році. За роки виступів заробив понад 130,5 млн доларів призових.

20-разовий переможець турнірів «Великого шолома». Рекордсмен за перемогами на Вімблдоні (8 разів) та US Open (5 разів).

Шестиразовий переможець Підсумкового турніру ATP (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011 рр.). Володар Кубка Девіса-2014 та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парі.

Усього Федерер здобув 103 титули ATP і поступається за цим показником лише Джиммі Коннорсу (109). На професіональному рівні виграв 1251 матч і зазнав 275-ти поразок. Відсоток перемог – 82%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тТретя «ракетка» світу 19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем заключного в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку із загальним призовим фондом $60 млн.