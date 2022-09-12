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19-річний іспанський тенісист Алькарас виграв US Open

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
19-річний іспанський тенісист Алькарас виграв US Open

19-річний Алькарас очолить рейтинг Асоціації тенісистів-професіоналів

Третя «ракетка» світу 19-річний іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем заключного в сезоні турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку із загальним призовим фондом $60 млн.

Спортсмен обіграв норвежця Каспера Рууда з рахунком 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3, суперники провели на корті три години 20 хвилин.

Перемога на Відкритому чемпіонаті США дозволила Алькарасу з 12 вересня очолити світовий рейтинг. Карлос став наймолодшою першою «ракеткою» світу в історії, покращивши досягнення 20-річного австралійця Ллейтона Х'юїта (2001).

19-річний Алькарас вперше у кар'єрі став переможцем турніру Великого шолом, до цього 2022 року він вийшов у чвертьфінал «Ролан Гаррос». 

Нагадаємо, українська тенісистка Дарія Снігур у першому раунді Відкритого чемпіонату США здобула перемогу над експершою ракеткою світу Сімоною Халеп. 

Також український тенісист Олексій Крутих 28 серпня виграв дебютний титул на рівні ATP Challenger Tour. Перемога у Празі дозволить Олексію потрапити до топ-230 рейтингу ATP та встановити особистий рекорд в ньому.

Теги: рейтинг спорт теніс

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