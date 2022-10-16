Соратник Тимошенко може очолити Федерацію біатлону України
Вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада
Депутат Іван Крулько може очолити Федерацію біатлону України, повідомляє Kamp-Sport.
На конференції Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у Зальцбурзі, яка відбувалась минулого місяця, він входив до складу української делегації.
Окремим членам IBU його вже намагалися представити як майбутнього очільника Федерації біатлону України.
41-річний Крулько – народний депутат від ВО «Батьківщина», багаторічним лідером якої є Юлія Тимошенко. Він є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету Верховної Ради.
Вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада.
Остаточна кількість кандидатів поки невідома, однак про свої наміри балотуватися говорив також біатлоніст Дмитро Підручний.
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