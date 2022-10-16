Соратник Тимошенко може очолити Федерацію біатлону України

Крулько є кандидатом юридичних наук та народним депутатом останніх двох скликань

Вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада

Депутат Іван Крулько може очолити Федерацію біатлону України, повідомляє Kamp-Sport.

На конференції Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у Зальцбурзі, яка відбувалась минулого місяця, він входив до складу української делегації.

Окремим членам IBU його вже намагалися представити як майбутнього очільника Федерації біатлону України.

41-річний Крулько – народний депутат від ВО «Батьківщина», багаторічним лідером якої є Юлія Тимошенко. Він є кандидатом юридичних наук, народним депутатом останніх двох скликань та першим заступником голови комітету з питань бюджету Верховної Ради.

Вибори голови Федерації біатлону України мають відбутись 14 листопада.

Остаточна кількість кандидатів поки невідома, однак про свої наміри балотуватися говорив також біатлоніст Дмитро Підручний.