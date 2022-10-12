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Атака РФ на Запоріжжя. Росіяни знищили будинок української чемпіонки світу (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Атака РФ на Запоріжжя. Росіяни знищили будинок української чемпіонки світу (фото)
Тетяна Лазаренко показала свій зруйнований будинок
фото із соцмереж

Російські війська зруйнували будинок української чемпіонки світу Тетяни Лазаренко в Запоріжжі

Відома українська волейболістка Тетяна Лазаренко розповіла, що її будинок у Запоріжжі було зруйновано 9 жовтня внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram. Крім того, Тетяна показала наслідки ракетного удару РФ по її будинку. Лазаренко обурена, що російські пропагандисти заявляють, що у її будинку нібито «жили бойовики».

«Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає жодних військових об’єктів, як і в багатьох зруйнованих будинках. Але, як виявляється, в цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики.

Це звучить як найдешевше виправдання з того, що зробили й роблять ці тварюки. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, подвір’я, в якому я прожила 19 років.

Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких. 09.10.2022», – написала Лазаренко.

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Допис, поширений Tanya Lazarenko (@t.lazarenko3)

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.

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Теги: Україна росія ракета Запоріжжя війна

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