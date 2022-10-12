Атака РФ на Запоріжжя. Росіяни знищили будинок української чемпіонки світу (фото)

Російські війська зруйнували будинок української чемпіонки світу Тетяни Лазаренко в Запоріжжі

Відома українська волейболістка Тетяна Лазаренко розповіла, що її будинок у Запоріжжі було зруйновано 9 жовтня внаслідок ракетного обстрілу з боку російських окупантів.

Про це спортсменка написала на своїй сторінці в Instagram. Крім того, Тетяна показала наслідки ракетного удару РФ по її будинку. Лазаренко обурена, що російські пропагандисти заявляють, що у її будинку нібито «жили бойовики».

«Це виглядає як страшний сон. Звичайний спальний район, в якому навіть близько немає жодних військових об’єктів, як і в багатьох зруйнованих будинках. Але, як виявляється, в цьому будинку, за словами росЗМІ, жили бойовики.

Це звучить як найдешевше виправдання з того, що зробили й роблять ці тварюки. Я досі не вірю, що на цих фото мій будинок, подвір’я, в якому я прожила 19 років.

Найстрашніше, що це сталося вночі, коли люди просто спали у своїх ліжках. Бережіть своїх рідних та близьких. 09.10.2022», – написала Лазаренко.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tanya Lazarenko (@t.lazarenko3)

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню.