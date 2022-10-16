Українець Колмаков виграв історичний чемпіонат світу з паркуру

Колмаков виграв перший чемпіонат світу з паркуру під егідою Міжнародної федерації гімнастики

У фінальному двобої українець здолав срібного призера всесвітніх ігор італійця Консоліні

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу з паркуру, який проходить в Токіо (Японія).

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, українець став найкращим у своїй коронній дисципліні «швидкість».

В поєдинку 1/2 фіналу наш земляк переміг чеха Ярослава Чума, якого випередив лише на 0.02 секунди

У фінальному ж двобої Колмаков здолав срібного призера всесвітніх ігор італійця Андреа Консоліні.

Варто зазначити, що це перший чемпіонат світу з паркуру під егідою Міжнародної федерації гімнастики, тож Колмаков впише своє ім'я в історію.