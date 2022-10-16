Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець Колмаков виграв історичний чемпіонат світу з паркуру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українець Колмаков виграв історичний чемпіонат світу з паркуру
Колмаков виграв перший чемпіонат світу з паркуру під егідою Міжнародної федерації гімнастики

У фінальному двобої українець здолав срібного призера всесвітніх ігор італійця Консоліні

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу з паркуру, який проходить в Токіо (Японія). 

Як інформує телеграм-канал Base of Ukrainian sports, українець став найкращим у своїй коронній дисципліні «швидкість».

В поєдинку 1/2 фіналу наш земляк переміг чеха Ярослава Чума, якого випередив лише на 0.02 секунди

У фінальному ж двобої Колмаков здолав срібного призера всесвітніх ігор італійця Андреа Консоліні.

Варто зазначити, що це перший чемпіонат світу з паркуру під егідою Міжнародної федерації гімнастики, тож Колмаков впише своє ім'я в історію.

Теги: спорт чемпіонат світу

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Людмила та Надія оформили четвертий спільний титул на рівні WTA.
Українські тенісистки Кіченок виграли турнір в Естонії
2 жовтня, 21:13
«Дніпро-1» в доданий час вирвав перемогу над «Вадуцом»
«Дніпро-1» здобув перемогу над «Вадуцем» у Лізі конференцій
14 жовтня, 02:27
Члени УЄФА схвалили збереження формату Євро за участю 24 команд
УЄФА відмовилася від розширення чемпіонату Європи до 32 команд
9 жовтня, 11:05

Новини

Українець Колмаков виграв історичний чемпіонат світу з паркуру
Українець Колмаков виграв історичний чемпіонат світу з паркуру
Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Україна виборола другу ліцензію на Олімпійські ігри-2024
Легендарна українська тенісистка уперше стала мамою (фото)
Легендарна українська тенісистка уперше стала мамою (фото)
Європейські ігри-2023. Стало відомо, чи допустять Росію та Білорусь
Європейські ігри-2023. Стало відомо, чи допустять Росію та Білорусь
«Дніпро-1» здобув перемогу над «Вадуцем» у Лізі конференцій
«Дніпро-1» здобув перемогу над «Вадуцем» у Лізі конференцій
«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи
«Динамо» програло французькому «Ренну» у Лізі Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Арестович жорстко відповів Данілову: якщо я почну розповідати, то він пошкодує
122K
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
51K
Арестович розповів про плани Путіна щодо повторного нападу на Київ
35K
Полювання на Гіркіна: за полоненого терориста оголошено нагороду в $20 тис.
17K
16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Влада Китаю закликала своїх громадян терміново покинути Україну

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
14 жовтня, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
14 жовтня, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
14 жовтня, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту