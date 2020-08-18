Спортивний директор «Лаціо»: не поважаю Давида Сільву, як людину



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Презентація нового ігрового номера Сільви Twitter «Реал Сосьєдад»

Сільва віддав перевагу «Реал Сосьєдад» над римським «Лаціо»

Спортивний директор «Лаціо» Іглі Таре прокоментував зрив трансферу колишнього Давида Сільви, який обрав варіант із іспанським «Реал Сосьєдад».

«Про перехід Давида Сільви в «Реал Сосьєдад». Дуже поважаю його як футболіста, але не як людину», - зізнався Таре.

Раніше іспанець вів переговори із римським клубом. ЗМІ повідомляли про погодження контракту Сільви із «Лаціо». Проте у підсумку півзахисник заключив угоду із середняком Ла Ліги – «Реал Сосьєдадом», яка розрахована до літа 2022-го.

«Лаціо» посів 4-те місце в Серії А та виступить у Лізі чемпіонів, «Реал Сосьєдад» обійняв 6-й рядок в Ла Лізі і виступатиме у Лізі Європи.

Попередні десять років легендарний хавбек провів у ростері «Манчестер Сіті».

Варто відзначити, що 34-річний спортсмен провів за «Міщан» 436 матчів, в яких забив 77 голів і зробив 140 результативних передач. В активі Сільви також чотири титули чемпіона Англії і ряд національних кубків.

Джерело: ФК Лаціо