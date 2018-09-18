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    Стала відома повна програма змагань літнього чемпіонату України з біатлону у Чернігові

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    Фото biathlon.com.ua - Стала відома повна програма змагань літнього чемпіонату України з біатлону у Чернігові
    Фото biathlon.com.ua

    Змагання відбудуться 22-26 вересня

    У суботу, 22 вересня, пройдуть перші гонки чемпіонату України з літнього біатлону, який за традицією відбудеться у Чернігові.

    У змаганнях візьме участь велика кількість спортсменів.

    Перевірити свої сили на фоні біатлоністів основної збірної отримають також можливість і кращі юніори, і навіть спортсмени юнацького віку.

    Окрім того, у суботу пройде також шоу-гонка «Гонка чемпіонів».

    Для вболівальників, які планують відвідати змагання, пропонується повний розклад чемпіонату із зазначенням часу старту перегонів:

    79606

    Нагадаємо, гонки чемпіонату пройдуть у Чернігові на спортивній базі «Берізка» за адресою: вул. Малиновського, 59.

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон Чернігів
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