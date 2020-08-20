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    Стало відомо, чи зможуть глядачі відвідати матчі Української Прем’єр-ліги

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    Трибуни НСК &laquo;Олімпійський&raquo; - Стало відомо, чи зможуть глядачі відвідати матчі Української Прем’єр-ліги
    Трибуни НСК «Олімпійський»
    Світлина - rbc.ua

    Епідеміологічна ситуація в країні внесла в корективи Української Прем’єр-ліги

    За повідомленням каналів «Футбол 1/2/3», щонайменше перші тури Української Прем'єр-Ліги та матч за Суперкубок України відбудуться за зачиненими дверима.

    У червні МОЗ у тестовому режимі дозволив проведення матчів УПЛ з глядачами з 25 відсотками заповненості трибун. У такому форматі були зіграні матчі плей-офф чемпіонату України за вихід до Ліги Європи.

    Однак, тепер відомство переглянуло своє рішення через нестабільну ситуацію з поширенням COVID-19. За даними МОЗ, Україна за останню добу зафіксувала антирекорд за новими випадками коронавірусу - 2134. Крім того, складна ситуація і в Києві, де загалом - понад 11 000 випадків. Саме в Києві 25 серпня пройде матч між «Динамо» та «Шахтарем» за Суперкубок.

    Стартовий тур Прем’єр-ліги розпочнеться двома поєдинками вже 21-го серпня – «Олімпік» прийматиме «Динамо», а в гості до «Шахтаря» завітає «Колос».

    Примітно, що в новому сезоні Прем’єр-ліги стартуватимуть 14 команд замість 12-ти.

    Читайте також: Збірна Іспанії оголосила заявку на поєдинок Ліги націй із Україною.

    Джерело: Футбол 1/2

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Прем’єр-ліга коронавірус
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