В Одесі посилели карантинні обмеження в громадському транспорті



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До уваги одеситів і гостей міста: з 20 серпня посилений карантинний режим у громадському транспорті

У зв'язку з включенням Одеси в «жовту зону» по Covid-19 і посиленням протиепідеміологічних обмежень з 20 серпня 2020 року трамваї і тролейбуси КП «Одесміськелектротранс» перевозять тільки сидячих пасажирів.

Такий же режим діє і в маршрутних автобусах.

На маршрутах працюють посадочні команди, які на вузлових зупинках проводять профілактичну роботу з пасажирами, роз'яснюють важливість нових вимог.

У міському транспорті продовжує діяти масковий режим. На кінцевих зупинках у транспортних засобах проводять дезінфекцію салону.

Одеська мерія просить не створювати масові скупчення людей і дотримуватися дистанції 1-1,5 метра з метою попередження і недопущення поширення в місті гострої інфекції Сovid-19.