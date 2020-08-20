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    Суспільство

    МОЗ назвало регіони, де погіршується ситуація з Covid-19

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    МОЗ назвало регіони, де погіршується ситуація з Covid-19

    Показник 50% заповнення лікарень, визначених для прийому хворих з коронавірусом, подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях

    В Україні ситуація з коронавірусом погіршується у 17 областях та у м. Київ. Про це йдеться у Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров’я.

    Зазначається, що сьогодні, 20 серпня, комісія ТЕБ та ЧС повинна переглянути карантинні зони України.

    «За останні два тижні показник граничного значення - 12 хворих на 100 тис. населення - перевищено у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях», - йдеться у повідомляється.

    Також згідно з даними МОЗ, показник 50% заповнення лікарень, визначених для прийому хворих з коронавірусом, подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

    «Забагато хворих на Covid-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. А от у прифронтових частинах Донбасу проводиться мало тестів», - наголошують у міністерстві.

    Як раніше повідомлялося, 20 серпня Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіло 2134 людини.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      98537
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      46656
    • Померли
      2144

    У Запорізькій області зареєстровано 1254 випадків, за добу виявили 35 нових випадків.

    Київ лікарня Україна населення коронавірус
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