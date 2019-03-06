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    Стало відомо, коли «Шахтар» і «Динамо» зіграють навесні

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    Стало відомо, коли «Шахтар» і «Динамо» зіграють навесні
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    Відбулося жеребкування другого етапу змагань сезону-2018/2019

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    Жеребкування календаря визначило розклад другого етапу чемпіонату України, де команди будуть розподілені на дві шістки, кожна з яких проведе двоколовий турнір.

    Оскільки командам ще залишається зіграти два тури першого етапу, у жеребкуванні визначалися суперники не для конкретних учасників, а для місць, які вони посядуть.

    Нині відомі підсумкові місця «Шахтаря» й «Динамо», які фінішують на першому етапі відповідно першим та другим. Отже, матчі між лідерами відбудуться: у 25-му турі (базова дата — 6 квітня) на полі «Динамо» та в 30-му (базова дата — 11 травня) — на полі «Шахтаря».

    Становище команд після матчів 20-го туру УПЛ.

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    Джерело: ФФУ

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