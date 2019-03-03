Фантастичний гол українського футболіста став вирішальним у Суперкубку Естонії (відео)

Андрій Маркович (№26) проскочив Юрія Ткачука (№5) і завдав чемпіонського удару sport.delfi.ee

Андрій Маркович приніс «Нимме Калью» перший в її історії Суперкубок країни

Старт футбольного сезону в не дуже футбольній Естонії пройшов під українським акцентом. У складі обох учасників матчу за Суперкубок країни - таллінських «Нимме Калью» і «Левадії» - на помітних ролях були українці.

Тренер «Левадії» Александар Роґіч довірив місце в основі відразу трьом нашим співвітчизникам - опорним хавам Юрієві Ткачуку та Ігореві Жураховському, а також центрфорвардові Євгенові Буднику. Усі відіграли по 90 хвилин. Ткачук відзначився попередженням, а Жураховський - забитим м'ячем. Вихованець київської ДЮСШ-15 відкрив рахунок на 39-й хвилині, але невдовзі після перерви італієць Максіміліано Удже (з пенальті) і Алекс Тамм вивели чинних чемпіонів вперед.

А вирішальним у цій зустрічі виявився гол іншого українця, єдиного з наших представників «Нимме Калью». 23-річний Андрій Маркович з села Мельнич Жидачівського району на Львівщині є вихованцем львівських «Карпат». Він грав за юнацьку, юніорську і молодіжну збірні України. До складу головної команди Галичини він намагався пробитися цілих п'ять років, але втративши надії, в 2017-му виступав за білоруський «Нафтан» з Новополоцька і винниківський «Рух».

Торік Маркович став гравцем «Нимме Калью». Провів за команду 32 матчі, забив один м'яч і став чемпіоном Естонії.

Зараз гол Андрія на 70-й хвилині вирішив долю переможця Суперкубка балтійської країни. Причому сам результативний удар виявився дуже ефектним. Маркович підхопив м'яч зліва, на швидкості проскочив трьох суперників і пробив з-за меж карної зони у дальній верхній кут.

Маркович на позиції лівого оборонця провів весь матч і крім голу відзначився ще жовтою карткою.

До завершення гри «Левадія» зусиллями росіянина Кірілла Нестерова лише скоротила відставання - 3:2.