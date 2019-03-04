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    УПЛ визначила найкращих футболіста та тренера 20-го туру

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    Вернидуб і Караваєв - УПЛ визначила найкращих футболіста та тренера 20-го туру
    Вернидуб і Караваєв
    Футбол 24

    Назвали найяскравіших дійових осіб вихідних

    Українська Прем’єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 20 туру УПЛ.

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    За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник «Зорі» Олександр Караваєв, який у матчі з «Ворсклою» забив м’яч і віддав результативний пас. Він на два бали випередив півзахисника «Шахтаря» Марлоса і на бал оборонця «Динамо» Томаша Кедзьору.

    Найкращим тренером 20-го туру визнали наставника «Зорі» Юрія Вернидуба.

    Луганська команда вдома розгромила полтавську «Ворсклу» з рахунком 3:0 і суттєво покращила свої шанси на потрапляння в першу «шістку».

    Вернидуб отримав загальну оцінку 4,7, яка стала найвищою серед усіх 12 тренерів УПЛ.

     Читайте також: «Ворскла» розгромно програла «Зорі» і втратила через травму оборонця збірної України (відео)
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