Соль про свою травму: «Найгірші прогнози підтвердилися»



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Фран Соль щойно почав набирати оберти, як потрапив до лазарету Скрін-шот

Нападник «Динамо» вибув надовго

Іспанський нападник не допоможе киянам в матчах проти «Челсі».

Форвард «Динамо» Фран Соль повідомив, що йому зроблять операцію через травму, яку він отримав у матчі 20-го туру УПЛ проти «Десни» (2:1). Про це іспанський нападник написав на своїй сторінці в Instagram.

«Найгірші прогнози підтвердились. Мені доведеться зробити операцію через травму плеча. Це дуже сумно, якщо зважати на те, який прекрасний період розпочався у мене в «Динамо», - написав Соль.

«Динамо» точно не зможе розраховувати на Соля в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Челсі». Ігри відбудуться 7 і 14 березня.

Нагадаємо, в активі 26-річного іспанця два голи в чотирьох матчах за «Динамо».