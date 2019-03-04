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    Соль про свою травму: «Найгірші прогнози підтвердилися»

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    Фран Соль щойно почав набирати оберти, як потрапив до лазарету - Соль про свою травму: «Найгірші прогнози підтвердилися»
    Фран Соль щойно почав набирати оберти, як потрапив до лазарету
    Скрін-шот

    Нападник «Динамо» вибув надовго

    Іспанський нападник не допоможе киянам в матчах проти «Челсі».

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    Форвард «Динамо» Фран Соль повідомив, що йому зроблять операцію через травму, яку він отримав у матчі 20-го туру УПЛ проти «Десни» (2:1). Про це іспанський нападник написав на своїй сторінці в Instagram.

    «Найгірші прогнози підтвердились. Мені доведеться зробити операцію через травму плеча. Це дуже сумно, якщо зважати на те, який прекрасний період розпочався у мене в «Динамо», - написав Соль.

    «Динамо» точно не зможе розраховувати на Соля в матчах 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Челсі». Ігри відбудуться 7 і 14 березня.

    Нагадаємо, в активі 26-річного іспанця два голи в чотирьох матчах за «Динамо».

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