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    Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій з Лопесом

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    Василь Ломаченко загалом принесе команді 3,25 мільйона доларів заробітку - Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій з Лопесом
    Василь Ломаченко загалом принесе команді 3,25 мільйона доларів заробітку
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    В чистому останку Василь отримає менше мільйона доларів

    Найближчої суботи, 17 жовтня, Василь Ломаченко проведе перший свій бій цьогоріч проти американця Теофімо Лопеса. На кону буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в легкий вазі. Нагадаємо, українець є чемпіоном світу за версіями WBA, WBO и WBC Franchise, а Теофімо Лопес – чемпіоном IBF.

    За цей бій Василь заробить 3,25 мільйони доларів. Але це без сплати податків і комісій тренеру, менеджеру та промоутеру. Мінімум 10 відсотків гонорару Ломаченко сплачує своєму менеджеру американцю з литовськими корнями Еґісу Клімасу (він також є менеджером Олександра Усика і співпрацював із Олександром Гвоздиком). Ще приблизно 20 відсотків Василь сплатить комісію своїй промоутерській компанії Top Rank. Після сплати податків у Ломаченка лишиться близько 1,5 мільйона. Цю суму Василь поділить зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченком навпіл. Тобто гонорар нашого чемпіона складе 750 тисяч доларів.

    Якщо поділити цю суму на 12 місяців (нагадаємо, це буде перший і єдиний цьогоріч бій Василя), дохід Ломаченко від боксу в цьому році складе 62 500 доларів на місяць.

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    бокс Василь Ломаченко гроші Еґіс Клімас Теофімо Лопес Анатолій Ломаченко
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