  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)

    • Розсилка
    Вербич, Лєднєв та Де Пенана презентації форми&nbsp; - «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)
    Вербич, Лєднєв та Де Пенана презентації форми 
    Світлина - сайт Динамо

    Зелені горизонтальні смуги на чорному фоні з’явилися на третій формі «Динамо»

    У день матчу за Суперкубок України «Динамо» презентувало запасний варіант форми команди, яка використовуватиметься, якщо перші два – домашній та виїзний – співпадатимуть за кольором із екіпіруванням суперників чи суддів.

    «Уся ігрова форма сезону 2020/2021 втілює найкращі досягнення спортивних технологій – тканина NB DRY, що швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає, дихаюче плетення на спині для кращого теплообміну, а сама футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу. Малюнок на формі в традиційних для «Динамо» Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу», - сказано у повідомленні клубу.

    Також зазначається, що емблема клубу, що розташована біля серця, має особливість, яка відкривається лише тому, хто одягне футболку – девіз «Київ – це ми» на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)
    «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)
    «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)
    «Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)

    Зазначимо, що компанія «New Balance» з 2018 року є офіційним спортивним партнером київського клубу.

    Читайте також: «Карпати» назвали ім’я нового наставника.

     

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ