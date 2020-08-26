«Динамо» презентувало альтернативний варіант форми (фото)



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Вербич, Лєднєв та Де Пенана презентації форми Світлина - сайт Динамо

Зелені горизонтальні смуги на чорному фоні з’явилися на третій формі «Динамо»

У день матчу за Суперкубок України «Динамо» презентувало запасний варіант форми команди, яка використовуватиметься, якщо перші два – домашній та виїзний – співпадатимуть за кольором із екіпіруванням суперників чи суддів.

«Уся ігрова форма сезону 2020/2021 втілює найкращі досягнення спортивних технологій – тканина NB DRY, що швидко відводить вологу від тіла та швидко висихає, дихаюче плетення на спині для кращого теплообміну, а сама футболка має покращену аеродинаміку та не заважає рухам під час матчу. Малюнок на формі в традиційних для «Динамо» Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра та символізує нову смугу в історії клубу», - сказано у повідомленні клубу.

Також зазначається, що емблема клубу, що розташована біля серця, має особливість, яка відкривається лише тому, хто одягне футболку – девіз «Київ – це ми» на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста.

Зазначимо, що компанія «New Balance» з 2018 року є офіційним спортивним партнером київського клубу.

Джерело: Офіційний сайт Динамо