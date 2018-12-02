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    Стівенсон потрапив до реанімації після бою з Гвоздиком

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    <span>Фото: ВВС</span> - Стівенсон потрапив до реанімації після бою з Гвоздиком
    Фото: ВВС

    Канадець знаходиться у критичному стані

    Після того, як український боксер Олександр Гвоздик нокаутував канадського спортсмена Адоніса Стівенсона, того терміново госпіталізували. Про це повідомляє промоутер канадця Івон Мішель у Twitter.

    Наразі Стівенсон перебуває у відділенні інтенсивної терапії в одній із клінік Квебека. Стан 40-річного спортсмена медики розцінюють як критичний.

    «Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс наразі перебуває у критичному стані в лікарні», — написав промоутер.

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    Українець Олександр Гвоздик – новий чемпіон світу з боксу.
    Ще один український боксер цієї ночі нокаутував свого суперника.
    бокс Олександр Гвоздик
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