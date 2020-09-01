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    Сучасний вид сел: український футбольний клуб презентував нову емблему

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    Оновлений логотип клубу, який був заснований у 1976 році - Сучасний вид сел: український футбольний клуб презентував нову емблему
    Оновлений логотип клубу, який був заснований у 1976 році
    Світлина - сайт Чайки

    Візитною карткою СК «Чайка» стане новий сучасний логотип

    Учасник Другої ліги України з футболу – «Чайка», опублікував новий клубний логотип.

    В центрі оновленого логотипу на фоні багатоповерхівок розміщена чайка із грізним виразом обличчя.  

    «Понад 44 роки минуло з того часу, як в селі Петропавлівська Борщагівка з’явилась постійно існуюча футбольна команда. У середині 70-х років наше село виглядало як звичайне село – на 95 відсотків воно складалося з приватного сектору. Сьогодні села Петропавлівська Борщагівка і Чайки (входить до складу Петропавловсько-Борщагівської сільської ради) більше нагадують спальні райони столиці України – міста Київ, адже їх значну територію займають багатоповерхові житлові комплекси. Новий логотип Спортивного клубу «Чайка» якраз символізує сучасний вид сел Петропавлівська Борщагівка і Чайки», - сказано у зверненні клубу.

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    Публикация от Петропавлівська Борщагівка (@sc.chayka)

    Минулий сезон «Чайка завершила на сьому рядку Групи А Другої ліги України – 26 очок в 20 зіграних матчах.

    Додамо також, «Чайка» почне новий сезон з виїзного матчу з «Карпатами» з Галича. Базовий день проведення стартового туру - 6 вересня.

    Читайте також: У президента львівських «Карпат» виявили коронавірус.

    Джерело: СК Чайка

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) Друга ліга ФК «Карпати» (Галич)
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