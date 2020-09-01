Сучасний вид сел: український футбольний клуб презентував нову емблему



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Оновлений логотип клубу, який був заснований у 1976 році Світлина - сайт Чайки

Візитною карткою СК «Чайка» стане новий сучасний логотип

Учасник Другої ліги України з футболу – «Чайка», опублікував новий клубний логотип.

В центрі оновленого логотипу на фоні багатоповерхівок розміщена чайка із грізним виразом обличчя.

«Понад 44 роки минуло з того часу, як в селі Петропавлівська Борщагівка з’явилась постійно існуюча футбольна команда. У середині 70-х років наше село виглядало як звичайне село – на 95 відсотків воно складалося з приватного сектору. Сьогодні села Петропавлівська Борщагівка і Чайки (входить до складу Петропавловсько-Борщагівської сільської ради) більше нагадують спальні райони столиці України – міста Київ, адже їх значну територію займають багатоповерхові житлові комплекси. Новий логотип Спортивного клубу «Чайка» якраз символізує сучасний вид сел Петропавлівська Борщагівка і Чайки», - сказано у зверненні клубу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Петропавлівська Борщагівка (@sc.chayka) 1 Сен 2020 в 2:53 PDT

Минулий сезон «Чайка завершила на сьому рядку Групи А Другої ліги України – 26 очок в 20 зіграних матчах.

Додамо також, «Чайка» почне новий сезон з виїзного матчу з «Карпатами» з Галича. Базовий день проведення стартового туру - 6 вересня.

Джерело: СК Чайка