Сучасний вид сел: український футбольний клуб презентував нову емблему
Візитною карткою СК «Чайка» стане новий сучасний логотип
Учасник Другої ліги України з футболу – «Чайка», опублікував новий клубний логотип.
В центрі оновленого логотипу на фоні багатоповерхівок розміщена чайка із грізним виразом обличчя.
«Понад 44 роки минуло з того часу, як в селі Петропавлівська Борщагівка з’явилась постійно існуюча футбольна команда. У середині 70-х років наше село виглядало як звичайне село – на 95 відсотків воно складалося з приватного сектору. Сьогодні села Петропавлівська Борщагівка і Чайки (входить до складу Петропавловсько-Борщагівської сільської ради) більше нагадують спальні райони столиці України – міста Київ, адже їх значну територію займають багатоповерхові житлові комплекси. Новий логотип Спортивного клубу «Чайка» якраз символізує сучасний вид сел Петропавлівська Борщагівка і Чайки», - сказано у зверненні клубу.
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Минулий сезон «Чайка завершила на сьому рядку Групи А Другої ліги України – 26 очок в 20 зіграних матчах.
Додамо також, «Чайка» почне новий сезон з виїзного матчу з «Карпатами» з Галича. Базовий день проведення стартового туру - 6 вересня.
Джерело: СК Чайка