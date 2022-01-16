Суд в Австралії відклав розгляд справи тенісиста Джоковича

Джокович домагається рішення суду про відновлення його візи, щоб він міг взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії

Федеральний суд Австралії відклав розгляд справи щодо анулювання візи сербського тенісиста Новака Джоковича. Про це повідомляє CNN.

Перерву оголосили для того, щоб судді, які розглядали справу, могли вивчити доводи сторін, наведені під час слухання 16 січня.

Перед тим, як Федеральний суд перервався на обід, адвокати обох сторін отримали можливість викласти свої аргументи щодо того, чому візу Джоковича слід – і не слід – скасовувати.

Головний суддя Джеймс Оллсоп висловив сподівання, що колегія зможе ухвалити рішення в неділю.

Водночас, він не виключив, що суду доведеться призначити ще одне слухання на ранок понеділка.

Якщо спортсмену відновлять візу, він зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, який стартує 17 січня.

Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук вдруге анулював візу невакцинованого чемпіона з тенісу в п'ятницю, заявивши, що його присутність в Австралії може призвести до «зростання настроїв проти вакцинації» і навіть спровокувати «громадянські заворушення».

Нагадаємо, імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новакові Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.