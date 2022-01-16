  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Суд в Австралії відклав розгляд справи тенісиста Джоковича

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Австралійський суд відклав розгляд апеляції сербського тенісиста Новака Джоковича - Суд в Австралії відклав розгляд справи тенісиста Джоковича
    Австралійський суд відклав розгляд апеляції сербського тенісиста Новака Джоковича
    фото з відкритих джерел

    Джокович домагається рішення суду про відновлення його візи, щоб він міг взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії

    Федеральний суд Австралії відклав розгляд справи щодо анулювання візи сербського тенісиста Новака Джоковича. Про це повідомляє CNN.

    Перерву оголосили для того, щоб судді, які розглядали справу, могли вивчити доводи сторін, наведені під час слухання 16 січня.

    Перед тим, як Федеральний суд перервався на обід, адвокати обох сторін отримали можливість викласти свої аргументи щодо того, чому візу Джоковича слід – і не слід – скасовувати.

    Головний суддя Джеймс Оллсоп висловив сподівання, що колегія зможе ухвалити рішення в неділю.

    Водночас, він не виключив, що суду доведеться призначити ще одне слухання на ранок понеділка.

    Якщо спортсмену відновлять візу, він зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії, який стартує 17 січня.

    Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук вдруге анулював візу невакцинованого чемпіона з тенісу в п'ятницю, заявивши, що його присутність в Австралії може призвести до «зростання настроїв проти вакцинації» і навіть спровокувати «громадянські заворушення».

    Нагадаємо, імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича.

    Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новакові Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

    Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.

    Читайте також:

    Теги: суд візи суддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Суд в Австралії відклав розгляд справи тенісиста Джоковича