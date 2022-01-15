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    Тенісиста Джоковича затримали в Австралії

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    Джокович проведе суботу в передімміграційному ізоляторі - Тенісиста Джоковича затримали в Австралії
    Джокович проведе суботу в передімміграційному ізоляторі
    фото з відкритих джерел

    Затримання було у зв’язку з майбутнім засіданням федерального суду

    Імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича. Його австралійська віза була анульована вдруге. Про це повідомляє CNN.

    Затримання було у зв’язку з майбутнім засіданням федерального суду.

    Після екстреного слухання в п'ятницю суддя Келлі постановив, що Джоковичу доведеться пройти співбесіду з австралійськими прикордонними силами в невідомому місці.
      Келлі наказав владі помістити Джоковича під варту і супроводити його до офісу адвоката, поки його справа буде розглядатися Федеральним судом.

      Очікується, що Джокович проведе суботу в передімміграційному ізоляторі, оскільки його справа обговорюється у Федеральному суді Австралії.

      Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новакові Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.

      Тенісист опублікував заяву в Instagram, в якій повідомив, що позитивний результат тесту на Covid-19 він отримав 17 грудня вже після заходу, під час якого він роздавав подарунки дітям.

      Новака Джоковича затримали в аеропорту Мельбурна після того, як він надав медичне звільнення від вакцинації проти коронавірусу. Згодом з’ясувалося, що член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Тенісиста помістили на карантин.

      Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.

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      Теги: ЗМІ візи час
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      Тенісиста Джоковича затримали в Австралії