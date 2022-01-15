Тенісиста Джоковича затримали в Австралії
Затримання було у зв’язку з майбутнім засіданням федерального суду
Імміграційна поліція Австралії затримала сербського тенісиста Новака Джоковича. Його австралійська віза була анульована вдруге. Про це повідомляє CNN.
Затримання було у зв’язку з майбутнім засіданням федерального суду.
Очікується, що Джокович проведе суботу в передімміграційному ізоляторі, оскільки його справа обговорюється у Федеральному суді Австралії.
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Новакові Джоковичу загрожує тюремний термін в Австралії за вказівку недостовірної інформації у декларації для в'їзду до країни.
Тенісист опублікував заяву в Instagram, в якій повідомив, що позитивний результат тесту на Covid-19 він отримав 17 грудня вже після заходу, під час якого він роздавав подарунки дітям.
Новака Джоковича затримали в аеропорту Мельбурна після того, як він надав медичне звільнення від вакцинації проти коронавірусу. Згодом з’ясувалося, що член його команди припустився грубої помилки в оформленні візи на в'їзд до країни. Тенісиста помістили на карантин.
Тим часом «Форбс» назвав найбагатших спортсменок, і до топ-10 увійшли одразу п'ять тенісисток.
Читайте також: