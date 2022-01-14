Легенда українського тенісу завершив кар’єру

Сергій Стаховський вирішив припинити активні виступи

Найкращий український тенісист, справжній патріот Сергій Стаховський оголосив про завершення тенісної кар'єри. 36-річний спортсмен розмістив у соціальних мережах прощальний пост.

«Подорож у тисячу матчів починається з однієї подачі… Дякую, теніс, все було по-справжньому», – написав Стаховський на своїй сторінці в соцмережах.

Востаннє Стаховський вийшов на корт у кваліфікації Australian Open 13 січня. Українець у двох сетах поступився американцеві Джеффрі-Джону Вулфу з рахунком 3:6, 4:6.

Стаховський за свою кар'єру вісім разів ставав переможцем турнірів ATP (чотири з них – одиночний розряд).

У листопаді 2021 року 36-річний українець оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Раніше найкращий український тенісист відмовився від послуг Ryanair через арешт Протасевича.