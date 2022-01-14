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    Легенда українського тенісу завершив кар’єру

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    Сергій Стаховський зробив яскраву кар'єру в тенісі - Легенда українського тенісу завершив кар’єру
    Сергій Стаховський зробив яскраву кар'єру в тенісі
    фото з відкритих джерел

    Сергій Стаховський вирішив припинити активні виступи

    Найкращий український тенісист, справжній патріот Сергій Стаховський оголосив про завершення тенісної кар'єри. 36-річний спортсмен розмістив у соціальних мережах прощальний пост.

    «Подорож у тисячу матчів починається з однієї подачі… Дякую, теніс, все було по-справжньому», – написав Стаховський на своїй сторінці в соцмережах.

    Востаннє Стаховський вийшов на корт у кваліфікації Australian Open 13 січня. Українець у двох сетах поступився американцеві Джеффрі-Джону Вулфу з рахунком 3:6, 4:6.

    Стаховський за свою кар'єру вісім разів ставав переможцем турнірів ATP (чотири з них – одиночний розряд).

    У листопаді 2021 року 36-річний українець оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

    Раніше найкращий український тенісист відмовився від послуг Ryanair через арешт Протасевича.

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    Теги: Сергій Стаховський теніс
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    Легенда українського тенісу завершив кар’єру