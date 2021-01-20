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    Супербоул вперше в історії судитиме жінка

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    Супербоул - одна з найзнаковіших подій в американському спорті - Супербоул вперше в історії судитиме жінка
    Супербоул - одна з найзнаковіших подій в американському спорті
    Світлина - MPR News

    Поєдинок відбудеться 7 лютого

    Вирішальний матч Національної футбольної ліги (НФЛ) судитиме 47-річна Сара Томас. Це перший випадок в історії, коли призначення на Супербоул отримала жінка.

    Томас буде головною суддею на лінії. Головним арбітром зустрічі буде Карл Чефферс.

    Поки невідомо, хто зіграє в Супербоулі. У фіналах конференцій «Ґрін-Бей Пекерс» зіграє з «Тампа-Бей Баккенірс», а чинні володарі титулу «Канзас-Сіті Чіфс» битимуться з «Баффало Біллз».

    Перший Супербоул був проведений у січні 1967 року. 55-та зустріч за звання найсильнішої команди НФЛ відбудеться в Тампі (штат Флорида, США) 7 лютого.

    Найчастіше Супербоул вигравали команди «Піттсбурґ Стілерс» і «Нью-Інґленд Петріотс». На їхньому рахунку по шість перемог.

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    Теги: американський футбол Супербоул «Канзас-Сіті Чіфс» «Баффало Біллз» «Ґрін-Бей Пекерс» «Тампа-Бей Баккенірс» «Піттсбурґ Стілерс» «Нью-Інґленд Петріотс»
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