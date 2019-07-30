Як «Кепіталс» «Патріотів» перемагали. Фоторепортаж з українського Супербоулу

Тачдаун від Троя Райса - ще один крок до чемпіонства «Кепіталс» Іван Вербицький

Американський футбол у Києві популярніший, ніж більшість традиційних видів

Минулої неділі на столичному стадіоні «Локомотив», що неподалік Південного залізничного вокзалу, було гаряче. Ні, на цей раз там відбувалося не тренування футбольної збірної ветеранів Олега Собуцького. На штучному газоні нанесли розмітку для іншого футболу – американського. В суботу і неділю визначалися призери чемпіонату УЛАФ Суперліги-2019.

На жаль, про суботній поєдинок за третє місце між ужгородськими «Лісорубами» і столичними «Жеребцями» знала обмежена кількість людей, тому перемогу закарпатців супроводжувала звична для українського спорту камерна атмосфера.

А ось фінал, гучно назване «Українським Супербоулом» протистояння київських «Кепіталс» і «Петріотс» відбувся якщо не за аншлагу на «Локомотиві», то дуже близько до того. Трибуни невеличкої арени, розраховані на 2000 глядачів, були заповнені приблизно на дві третини. І то за умови, що вхід був не безкоштовним. За квитки бажаючі викладали по 100 гривень. І вочевидь побачили, що хотіли.

Треба сказати, що загалом публіка на трибунах зібралася підготовлена, яка добре знає і правила, і дійових осіб на майданчику. Загалу ж допомагав розібратися у тонкощах коментатор. Єдиний недолік – фахова аналітика лунала мовою окупанта.

Досвідченіші і ліпше вкомплектовані «Кепіталс», які цього річ уже були срібними призерами чемпіонату Угорщини, із трьома американськими легіонерами у складі здобули переконливу перемогу 49:21. Чемпіони здійснили сім тачдаунів і сім влучань в екстрапойнті, що й гарантувало їм велику перевагу. Виділялися в складі переможців зірковий американський легіонер Трой Райс (на фото - №84) і Ігор Лисенко.

«Кепіталс» стали чемпіонами України вперше в історії. А особливо знаковою ця перемога є для їхнього квотербека Максима Черепівського, який до того тричі програвав у фіналах, виступаючи за столичних «Бандитів».

Іван Вербицький, «Главком»



