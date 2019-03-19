Американський бейсболіст підписав рекордний контракт в історії спорту



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Контракт Майка Траута більший, ніж річний бюджет української Нацгвардії

Угода Майка Траута перевершила попередній рекорд більше, ніж удвічі

Спортивний світ обговорює рекордний контракт в історії професійного спорту. Бейсболіст Майк Траут та «Анагайм Енджелс» підписали 12-річну угоду на загальну суму в $430 мільйонів доларів. Це - майже 12 млрд гривень.

Багато це чи мало? Наприклад, аналогічну суму виділили на ремонт всіх місцевих доріг в Україні в 2018 році. Або саме стільки коштує утримання всієї Нацгвардії на 2019 рік.

Найбільші контракти в чотирьох заокеанських топ-лігах:

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Джерело: Поки ви спали