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    Американський бейсболіст підписав рекордний контракт в історії спорту

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    Контракт Майка Траута більший, ніж річний бюджет української Нацгвардії - Американський бейсболіст підписав рекордний контракт в історії спорту
    Контракт Майка Траута більший, ніж річний бюджет української Нацгвардії

    Угода Майка Траута перевершила попередній рекорд більше, ніж удвічі

    Спортивний світ обговорює рекордний контракт в історії професійного спорту. Бейсболіст Майк Траут та «Анагайм Енджелс» підписали 12-річну угоду на загальну суму в $430 мільйонів доларів. Це - майже 12 млрд гривень.

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    Багато це чи мало? Наприклад, аналогічну суму виділили на ремонт всіх місцевих доріг в Україні в 2018 році. Або саме стільки коштує утримання всієї Нацгвардії на 2019 рік.

    Найбільші контракти в чотирьох заокеанських топ-лігах:

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    ТОП-4 контрактів в історії спорту

    Джерело: Поки ви спали

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