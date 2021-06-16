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    Суперфан «Динамо» Парамон вийшов з коми

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    Суперфан Парамон все життя вболіває за київський клуб - Суперфан «Динамо» Парамон вийшов з коми
    Суперфан Парамон все життя вболіває за київський клуб
    Фото з відкритих джерел

    Головний уболівальник столичного клубу розмовляє й проситься додому

    Сергій Заборовський, відомий як Суперфан київського «Динамо», вийшов з коми. Про це повідомляє журналіст Руслан Свірін.

    Сергій Заборовський впав біля свого будинку і опинився в лікарні.

    Парамон намагався відвідувати всі матчі за участю київського «Динамо». Певний час його навіть брали з командою в літак і він створював настрій для вболівальників на стадіоні. Була навіть прикмета: тренер киян Анатолій Дем'яненко на вдачу завжди торкався голови Заборовського.

    В січні 2021 року йому виповнилося 66 років.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    Суперфан «Динамо» Парамон вийшов з коми