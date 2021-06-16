Суперфан «Динамо» Парамон вийшов з коми

Суперфан Парамон все життя вболіває за київський клуб

Головний уболівальник столичного клубу розмовляє й проситься додому

Сергій Заборовський, відомий як Суперфан київського «Динамо», вийшов з коми. Про це повідомляє журналіст Руслан Свірін.

Сергій Заборовський впав біля свого будинку і опинився в лікарні.

Парамон намагався відвідувати всі матчі за участю київського «Динамо». Певний час його навіть брали з командою в літак і він створював настрій для вболівальників на стадіоні. Була навіть прикмета: тренер киян Анатолій Дем'яненко на вдачу завжди торкався голови Заборовського.

В січні 2021 року йому виповнилося 66 років.