Прогнози на Євро: Матч з Україною буде найважливішим для Північної Македонії

Українська команда під керівництвом Андрія Шевченка змінила стиль гри?

Оскільки Північна Македонія та Україна зазнали поразки у перших матчах турніру. гра, яка пройде 17 червня у Бухаресті, може стати вирішальною для обох країн.

Перемога однієї з команд фактично гарантуватиме участь у наступному турі ЄВРО-2020. Спільне у двох збірних те, що і Україні, і Північній Македонії довелося змінити офіційну форму до початку турніру, хоча і з різних причин.

«Для нас, македонців, бачити нашу збірну на такому великому змаганні - це те, про що ми мріяли з дитинства. Почути наш гімн і побачити наших гравців на чемпіонаті Європи для мене особисто - це бажання, яке, я думав, ніколи не здійсниться», – розповідає Міце Трапковскі, футбольний фанат зі Скоп'є у коментарі «Главкому».

Сорокарічний Трапковскі – один із багатьох уболівальників, які прибули у Бухарест вболівати за свою національну збірну на Євро-2020.

«Але мрії закінчуються, і реальність починається з першого свистка арбітра», – додає він.

Вирішальна гра

Матч проти України для багатьох північномакедонських вболівальників є ключовою грою турніру. У першій грі збірна Північної Македонії зазнала поразки від команди Австрії з рахунок 3:0. Також і українська команда зазнала поразки від Нідерландів з рахунком 3: 2. Тому схоже, що матч проти Північної Македонії може виявитись вирішальним для проходження до другої фази ЄВРО-2020 для обох країн. Раніше збірні України та Північної Македонії двічі зустрічалися на ЄВРО-2016, причому Україна виграла обидва рази.

«Матч між Македонією та Україною буде важким, і бали за цей матч дуже важливі для обох команд. Україна дуже досвідчена й українські вболівальники приїдуть вболівати за сою команду до Македонії, але ми не здамося без бою», - додає вболівальник Міце Трапковскі.

Спортивний журналіст та автор найпопулярнішого футбольного подкасту у країні «GG3 +» Нікола Здравкович відзначає у коментарі «Главкому», що українська команда під керівництвом Андрія Шевченка змінила стиль гри.

«Матч з Україною буде чи не найважливішим для Македонії. Після того, як Андрій Шевченко зайняв тренерське крісло, Україна виглядає так, як виглядав її тренер, коли був гравцем – потужно і з хорошими шансами забити гол, фактично під час кожної атаки. Якщо ми припустимо, що Нідерланди є фаворитом у групі, то вирішальна битва відбудеться між нами – Україною та Австрією», – вважає Здравкович.

Наставник македонської збірної Ігор Ангеловські: Нам потрібно тримати голову вище і рухатися вперед, оскільки попереду ще два матчі (фото з відкритих джерел)

Шанси та надії

Попри програш у першій турнірній грі проти Австрії з рахунком 3:1, македонські вболівальники та гравці переконані, що все ж мають доволі високі шанси на перемогу та вихід з групи.

«Якщо наші (македонська збірна – ред.) будуть грати з ентузіазмом, з яким вони були на полі останні кілька місяців, я очікую, що вони перейдуть до другої фази і піднімуться в групі, - це стане найбільшим сюрпризом Євро-2020», – розповіла спортивна журналістка з Скоп'є Андріана Йовановські у коментарі «Главкому».

Для 37-річного футбольного фаната із Північної Македонії матч виглядає доволі складним, оскільки шанси мають обидві команди.

«Я очікую, що ми віддамося на повну на футбольному полі, будемо грати тактично, атакувати й доведемо, що ми можемо виграти. Я думаю, що ми або переможемо з різницею в один гол, або це буде нічия. Ймовірно, три команди - Нідерланди, Україна та Македонія пройдуть», - відзначив Каратановскі у коментарі «Главкому».

36-річний Александр Клашиновскі зі Скоп'є вболіватиме за свою збірну з самого Бухаресту, але вважає, що Україна на сьогодні є в кращій формі, ніж Північна Македонія.

«Як фанат, я сподіваюся, що ми (збірна Македонії – ред.) переможемо, хоча Україна має набагато більше шансів, аніж ми», – сказав Клашиновски «Главкому».

На думку Єлени Мілосавлевич, вболівальниці зі Скоп'є, перемога над збірної України зараз є єдиним варіантом для північномакедонської команди пройти в наступний тур.

«Я очікую перемоги над комнадою України, хоча ми також очікували перемоги й над Австрією, і нам це не вдалося. Але оскільки у нас не так багато варіантів для наступних двох ігор, я сподіваюся, що ми зможемо виграти», – сказала Милославлевич у коментарі «Главкому».

Ніколи не здаватися

Національна команда Північної Македонії складається з футбольних легенд, таких, як 37-річний нападаючий «Генуї» Горан Пандєв, захисник «Лідса» Езджан Аліоскі, півзахисник «Наполі» Еліф Ельмас та напівзахисник «Леванте» Еніс Бардхі. Ветеран футболу Пандєв відомий своїм переможним голом у матчі проти Грузії в плей-офф Ліги націй, а також першим голом Північної Македонії під час історичного турніру проти Австрії, який, однак закінчився для македонців поразкою 3:1.

«Звичайно, ми не втратили шансів. Нам зараз потрібно добре відпочити та підготуватися до гри з Україною. Нас чекає черговий складний матч. Нам потрібно зіграти відкритий матч і перемогти, бо нам більше нічого втрачати», – сказав Пандєв після програшу проти Австрії.

На протилежному боці відомого тренера України та легенди футболу Андрія Шевченка – наставник македонської збірної Ігор Ангеловські, який тренує національну збірно вже шість років. Він відомий своєю позицією «ніколи не здаватися», хто б не був суперником.

«Нам потрібно тримати голову вище і рухатися вперед, оскільки попереду ще два матчі. Зараз ми починаємо підготовку до наступного матчу проти України. Мені шкода, що ми не порадували наших вболівальників позитивним результатом (у матчі з Австрією – ред.), але сподіваюсь нам це вдасться у наступній грі», – сказав Ангеловські після поразки в матчі проти Австрії.

Цікаво, що обидвом збірним довелося змінити офіційну форму до початку турніру. В той час, як Україна зіштовхнулася із тиском ззовні, у випадку Північної Македонії це сталося через невдоволення всередині країни. Македонці зіштовхнулися із невдоволенням своїх же фанатів. Вболівальники засмутилися, коли Федерація футболу країни вибрала інші відтінки червоного, аніж традиційні червоно-жовті кольори прапору Північної Македонії. Після масового незадоволення, Федерація футболу задовольнила побажання своїх фанів. У оновлених формах дві збірні зустрінуться 17 червня у столиці Румунії Бухаресті, сподіваючись на перемогу та вихід з групи.

Північна Македонія насправді довго чекала свого зіркового часу, а точніше 30 років, щоб виступити на футбольному турнірі такого рівня. Країна стала незалежною в 1991 році після розпаду колишньої Югославії, і відтоді її найбільшими футбольними успіхами до 2020 року стали випадкові перемоги у кваліфікаційних чи товариських матчах.

Однак ситуація змінилася наприкінці минулого року, коли Північна Македонія перемогла Грузію з рахунком 1:0 у Тбілісі, у фіналі Плей-офф Ліги націй групи D. Після цього крихітна балканська країна з населення близько 2 мільйонів людей, потрапила на Євро-2020, потрапивши у групу С разом з Україною, Австрією та Нідерландами. Протягом останніх кількох місяців країна та її жителі живуть і дихають футболом, підтримуючи своїх футбольних героїв і сподіваючись на перемогу.

Боян Стойковські, Скоп’є – Бухарест, для «Главкому»