Забила Німеччина, перемогла Франція. Чемпіони світу з перемоги стартували на Євро

Останній матч першого туру чемпіонату континенту став найкращим на турнірі

Франція ніколи не поступалася в стартових матчах чемпіонату Європи. Так вийшло й цього разу, в останньому турі першого туру. Кілька годин тому в «групі смерті» перемогу святкувала Португалія, а згодом реноме фаворита підтвердили і останні чемпіони світу французи. Цікаво, що команда Дідьє Дешама забила двічі, але обидва голи відмінили після перегляду відеповтору. А переможний м’яч забили німці. Гюндоган зрізав м’яч у власні ворота після прострілу Ернандеса.

Матч вийшов надзвичайно напруженим. Суперники почергово володіли ініціативою, але після рикошету, котрий привів для взяття воріт, роль першої скрипки виконували німці. Французи закрилися біля свого штрафного майданчика, зате контратаки були як по підручнику. Індивідуальна майстерність також була на височенному рівні. Коли забивав Мбапе, а він зумів завдати більярдного удару, знаходячись в оточенні трьох суперників, можна було пожалкувати, що є система ВАР. Гол міг стати окрасою турніру, якби його не вілмінили. Ідеальною вийшла й контратака, коли відзначився Бензема. Нападник мадридського "Реала" забивав уже в порожні ворота, але положення "поза грою", як з'ясувалося, було ще біля середньої лінії поля.

Німці зробили все, щоб зрівняти рахунок. Проте, слід зазначити, у французів захист кращий за напад німців.За відчутної територіальної переваги в німців справжніх нагод для взяття воріт, по суті, не було.