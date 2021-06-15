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    Суперфан Парамон потрапив до реанімації і перебуває в комі

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    Парамон намагався відвідувати усі матчі київського клубу - Суперфан Парамон потрапив до реанімації і перебуває в комі
    Парамон намагався відвідувати усі матчі київського клубу
    Фото з відкритих джерел

    Найвідоміший уболівальник київського «Динамо» впав біля дому, де мешкав

    Уболівальник Сергій Заборовський, відомий як Парамон, знаходиться в реанімації і перебуває в комі. Про це повідомив спортивний журналіст Руслан Свірін.

    «Парамон в реанімації. Щойно подзвонив його опікун Тато. В комі. Упав вчора поблизу дому каже. Востаннє бачилися з ним на грі Україна – Нідерланди, він проривався у 13-й сектор фанзони. Мав туди квиток. Просив допомогти піднятися на трибуни, бо має сильні проблеми з суглобами. Коли спілкувалися з Сергієм перед грою, він передбачив гол Ярмоленка», – написав Свірін.

    Парамон намагався відвідувати всі матчі за участю київського «Динамо». Певний час його навіть брали з командою в літак.

    В січні 2021 року йому виповнилося 66 років.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Суперфан Парамон потрапив до реанімації і перебуває в комі