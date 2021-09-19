Суперник «Динамо» «Баварія» розгромила «Бохум», Левандовський встановив рекорд

Суперник киян в Лізі чемпіонів забиває голи на будь-який смак

Чемпіон Німеччини мюнхенська «Баварія» здобула чергову перемогу в Бундеслізі. Суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів в п’ятому турі завдав поразки «Бохуму» – 7:0. Один з голів забив Роберт Левандовський і встановив рекорд. Польський нападник відзначився в 13-й домашній грі поспіль. Раніше в 12-ти матчах безперервно забивали легендарні Герд Мюллер та Юпп Хайнкес.

Гольова серія Левандовського розпочалася у матчі проти «Вольфсбурга» ще в середині грудня 2020 року. З того часу він у 13 поєдинках забив 24 голи.

У чемпіонаті Німеччини результативна серія Маріуша налічує 15 поєдинків. Востаннє поляк не забивав ще у лютому 2020-го – у грі проти «Армінії».

Левандовському також належать такі рекорди: за кількістю голів в одному сезоні – 41; він є автором найшвидшого хет-трику (4 хвилини), покеру (7 хвилин) та пента-трику (9 хвилин) в історії Бундесліги і найрезультативнішим іноземним футболістом в історії чемпіонатів Німеччини – 406 голів.

Матч «Баварія» – «Динамо» в Лізі чемпіонів відбудеться 29 вересня.