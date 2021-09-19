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    Роналду забиває в кожному матчі за «Манчестер Юнайтед». Ярмоленко заробив пенальті

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    Андрій Ярмоленко проти Кріштіану Роналду - Роналду забиває в кожному матчі за «Манчестер Юнайтед». Ярмоленко заробив пенальті
    Андрій Ярмоленко проти Кріштіану Роналду
    Фото з відкритих джерел

    Нападник збірної України вийшов на поле в грі проти манкуніанців в середині другого тайму

    Андрій Ярмоленко провів пів тайму в матчі англійської Прем’єр-ліги. Його «Вест Гем» зустрічався з лідером – «Манчестер Юнайтед» і поступився – 1:2.

    «Молотобійці» першими відкрили рахунок. На 30-й хвилині відзначився Бенрахма. Але буквально за 5 хвилин вирівняв шанси нападник гостей Роналду. «Вест Гем» стримував тиск «Манчестер Юнайтед», але все ж таки на 89-й хвилині пропустив – гол на рахунку Лінгарда.

    «Вест Гема» мав нагоду врятувати гру. На третій доданій хвилині він заробив пенальті. Втім, Марк Нобл його не реалізував.

    Роналду забиває в кожному матчі після повернення в «Манчестер Юнайтед». Раніше Кріштіану відзначився дублем у матчі з «Ньюкаслом», а згодом забив «Янг Бойз» в першому турі Ліги чемпіонів (1:2).

    Кріштіану вже виступав за «Манчестер Юнайтед» в період з 2003 по 2009 рік. Минулого року португалець став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії в складі «Ювентуса», забивши 29 голів. З 2009 до 2018 року Кріштіану виступав за мадридський «Реал».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Ярмоленко Кріштіану Роналду
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    Роналду забиває в кожному матчі за «Манчестер Юнайтед». Ярмоленко заробив пенальті