Луческу прокоментував призначення скандального пенальті в грі з «Олександрією»

Мірча Луческу занепокоєний тим, що його футболісти отримуюють багато попереджень

Головний тренер «Динамо» вважає, що 11-метровий призначили правильно

Наставник столичного «Динамо» Мірча Луческу дав оцінку призначеному пенальті в 8-му турі чемпіонату України. Його команда заробила 11-метровий на сьомій доданій арбітром хвилині в грі з «Олександрією, а Віктор Циганков ударом з «точки» приніс лідеру чергову перемогу (1:0).

«Ми грали проти хорошого суперника, організованого, який діяв агресивно, добре контролював м'яч. Також вони були добре підготовлені в плані мотивації, тож нам було важко. Це нормально, коли наприкінці на тлі втоми бувають такі стики, переживання та емоції, – наводить слова Луческу сайт «Динамо». – Пенальті також з'явився на тлі втоми й того, що ми тиснули на суперника, вони помилилися, що призвело до призначення цього 11-метрового. Питань до пенальті немає, він був стовідсотковим».

Також Луческу розповів про гру Гармаша в нападі.

«Гра була напруженою, йшла на високих швидкостях, мали місце багато контактів. Але картки ми отримували дуже легко - шість за гру. Ці картки накопичуються і потім в якийсь відповідальний момент випадають гравці через їхній перебір.

Шкурін має грати, щоб адаптуватися до нашої гри, звикнути до командних зв'язків. Гармаш хоч і не чистий нападник, але він дуже корисний і добре діє на цій позиції. Зрозуміло, що Бесєдіна нам не вистачає, але ці хлопці намагаються компенсувати його відсутність», – підсумував тренер киян.

Завдяки перемозі над «Олександрією» «Динамо» зберегло триочкову перевагу над «Шахтарем» в турнірній таблиці.

У грі, нагадаємо, трапилася бійка: ультрас столичної команди натовпом налетіли на звичайних уболівальників.