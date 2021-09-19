Помер найкращий бомбардир в історії британського футболу

Джиммі Грівз забив у вищому дивізіоні Англії 357 м’ячів

Сьогодні, 19 вересня, на всіх матчах в англійській Прем’єр-лізі вшановують пам’ять колишнього нападника збірної Англії, «Челсі», «Тоттенгема» і «Вест Гема» Джиммі Грівза. Екс-футболісту був 81 рік.

«Нам було дуже сумно дізнатися про кончину великого Джиммі Грівза – не тільки найкращого бомбардира в історії «Тоттенгем Готспур», а й найкращого форварда, якого коли-небудь бачила ця країна», – написала прес-служба «Тоттенхема» на клубному сайті.

Джиммі Грівз є найкращим бомбардиром в історії «Тоттенхема» (266 голів) і найкращим бомбардиром в історії вищого дивізіону чемпіонату Англії (357 голів). На його рахунку також 44 голи в 57 матчах за збірну Англії. Крім «Челсі», «Тоттенгема» і «Вест Гема» Грівз виступав за «Мілан» і низку інших британських клубів.

Англія не здобула жодної перемоги з моменту тріумфу з Грівзом на чемпіонаті світу-1966 року. У 2021-му англійці були близькі до перемоги на Євро, але там поступилися у фіналі Італії.