Суперник «Динамо» опублікував заявку на матчі Ліги чемпіонів



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Футболісти АЗ ведуть боротьбу в одному з матчів чемпіонату Нідерландів Twitter АЗ

Одразу 50 футболістів потрапили до заявочного листа «АЗ»

Нідерландський «АЗ», який є суперником «Динамо» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2020/21, подав офіційну заявку команди на цей етап.

Наставник «АЗ» Арне Слот заявив на протистояння з «Динамо», яке відбудеться 15 вересня на київському НСК «Олімпійський», 50 футболістів, із них 27 - за списком «Б».

Заявка виглядає так:

Голкіпери:

Марко Бізот, Хобі Верхюлст, Мес Баккер (заявка Б), Сем Вестервелд (Б), Бо Реус (Б), Елбер Евора

Захисники:

Юнас Свенссон, Пантеліс Хацидіакос, Рон Влаар, Оуен Вейндал (Б),Тімо Летсхерт, Юкінарі Сугавара, Рамон Леуві, Йоріс Крамер, Джоуі Якобс (Б), Максім Гулліт (Б), Куінтен Деккерс (Б), Рік Регелінг (Б), Фонс Хеммел (Б), Тейс Велтхейс, Робін Латхауерс (Б), Йорн Беркхаут (Б), Семн Діркс (Б)

Півзахисники:

Фредрік Мідтше, Теун Копмейнерс, Дані де Віт, Хокон Ев'єн, Йорді Класі, Кензо Гаудмейн (Б), Мохамед Табуні (Б), Тіджані Рейндерс, Тейс Остінг (Б), Альберт Гвюдмюндссон, Пер Копмейнерс (Б), Дес Кунст (Б), Емір Бібероглу (Б), Брам Франкен (Б), Ріхард Седлачек (Б), Ренс ван дер Вахт (Б), Зіко Бюрместер (Б)

Нападники:

Келвін Стенгс, Майрон Боаду (Б), Уссама Ідріссі, Ферді Дрейф, Закарія Абухляль, Річонелл Маргарет, Іман Гріффіт (Б), Барасі (Б), Суліман Аллюш (Б), Теймен Вілдебур (Б).

Джерело: Офіційний сайт Динамо