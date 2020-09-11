«Динамо» вперше втратило очки у новому сезоні Прем’єр-ліги



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Ігровий епізод з матчу «Динамо» - «Десна» Facebook Десни

«Десна» не дозволила команді Луческу святкувати перемогу

На НСК «Олімпійський» київське «Динамо» зіграло у нульову нічию із чернігівською «Десною» в поєдинку другого туру чемпіонату України з футболу.

«Динамо» - «Десна» - 0:0

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Тимчик (Забарний, 36), Караваєв (Вербич, 64), Кендзьора, Циганков (Родрігеш, 64), Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, де Пена, Супряга (Фран Соль, 80).

«Десна»: Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Калитвинцев, Мостовий, Домбровський, Картушов (Гуцуляк, 67), Огіря, Філіппов (Єрмаков, 67), Будківський (Тотовицький, 75).

Перший момент у матчі виник ближче до 15 хвилини гри. Картушов скинув м’яч на ногу Пилипу Будківському, який несильним ударом поцілив у стійку воріт «біло-синіх». Трохи згодом Будківський втратив чудову нагоду аби відкрити рахунок, не зумівши замкнути простріл Калитвинцева.

«Динамо» по-справжньому гідних загроз не створювало в перші 40 хвилин, проте під завісу половини зустрічі записний фаворит за кілька хвилин тричі обстріляв каркас воріт гостей. Спочатку після подачі з кутового Кендзьора поцілив сферу у стійку, далі після штрафного футболіст «Десни» зрізав ігровий снаряд у стійку. В іншому епізоді Де Пена мав шанс оформити гол, який би став окрасою туру, однак знову каркас воріт прийняв удар на себе.

На 59 хвилині навіс Кендзьори до штрафної супроводжувався ударом головою Буяльського – трохи не вистачило точності. Перший удар у площину воріт «Динамо» відбувся лише на 73 хвилині – удар Домбровського прийняв на себе Георгій Бущан. Загалом «динамівці» тиснуло і шукало щастя біля чужих воріт, але матч так і завершився з двома нулями на табло.

Зазначимо, що «Динамо» має в активі чотири очки в чемпіонаті України. Аналогічна кількість балів і у «Десни».