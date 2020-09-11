Дикий ляп: голкіпер із Саудівської Аравії пропустив курйозний гол



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Голкипер «Аль-Такадома» за момент до пропущеного голу Скріншот епізоду

Голкіпер надовго запам’ятає такий пропущений м’яч

Курйозний епізод стався під час матчу другого за силою дивізіону чемпіонату Саудівської Аравії з футболу між командами «Аль-Такадом» і «Хоттейн».

В одному з епізодів зустрічі на 34-й хвилині воротар «Аль-Такадома» за рахунку 2:0 на користь своєї команди спробував зіграти ефектно – він намагався піймати м'яч колінами, адже той котився не на великій швидкості. Проте ігровий снаряд прокотився між ніг і опинився в сітці.

Партнери по команді спершу не повірили, що так можна пропустити, але потім підтримали кіпера. На щастя для голкіпера, цей гол не вплинув на результат зустрічі - його команда перемогла з рахунком 5:2.

Додамо, що «Аль-Такадома» посідає 16 місце в турнірній таблиці другого за силою чемпіонату Саудівської Аравії.