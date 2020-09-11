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    Унікальний випадок: японська футболістка виступатиме у чоловічій команді

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    Японська футболістка Нагасато 
    Світлина - english.kyodonews.net

    Вперше в історії японська футболістка виступатиме на чоловічому рівні

    Переможниця чемпіонату світу з футболу серед жінок Юкі Нагасато приєднається до чоловічого клубу «Хаябуса Ельовіт», який виступає в чоловічій Футбольній лізі префектури Канагава.

    Нагасато буде єдиною жінкою Японії, яка гратиме в чоловічому клубі країни, і однією з дуже небагатьох в історії футболу, хто зробить це.

    В нову команду японка перейде на правах оренди з американського ФК «Чикаго Ред Старс». Нагасото стала першою футболісткою в Японії, яка буде грати на офіційному рівні в одній команді з чоловіками.

    З 2010 року футболістка виступала в Європі, захищаючи кольори таких команд, як «Вольфсбург», «Франкфурт» і «Челсі».

    Примітно, що це не перший випадок в історії футболу. У Нідерландах 19-річна Еллен Фоккема отримала дозвіл виступати в чоловічій команді. В цій країні є змішані команди, де можуть виступати хлопці та дівчата. Однак лише до 19 років, потім команди ділять. Еллен стала першою дівчиною, якій дозволили виступати в чоловічій команді.

    Додамо, що 33-річна Нагасато є чемпіонкою світу 2011 року, срібним призером чемпіонату світу 2015 року, а також срібним призером Олімпійських ігор-2012.

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    Джерело: ESPN

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