  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суперник збірної України після ганьби у Львові призначив нового тренера

    • Розсилка
    Косовський демарш Любіші Тумбаковіча не оцінили в Чорногорії. Але привітали в Сербії - Суперник збірної України після ганьби у Львові призначив нового тренера
    Косовський демарш Любіші Тумбаковіча не оцінили в Чорногорії. Але привітали в Сербії
    UA-Футбол

    Серби не пробачили Младенові Крстаїчу принизливих 0:5

    Футбольний союз Сербії визначився з посадою головного тренера національної збірної з футболу. Попереднього наставника Младена Крстаїча звільнили після поразки команди 0:5 у львівському матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 від українців.

    Читайте також

    Рішенням Виконкому організації тепер команду очолюватиме Любіша Тумбаковіч. Деталі контракту не розголошуються.

    66-річний Любіша Тумбаковіч у статусі тренера шість разів вигравав титул чемпіона Сербії і Чорногорії, а також тричі брав Кубок тоді ще об'єднаної країни. У першому десятилітті 2000-х Тумбаковіч по два рази ставав чемпіоном Китаю і володарем Кубка країни. Його останнім місцем роботи була збірна Чорногорії, звідки він був звільнений кілька тижнів тому за відмову виконувати свої обов'язки в матчі проти Косово.

    Тоді Тумбаковіч, як і ще два гравці збірної Чорногорії з сербськими корінням, Філіп Стойковіч і Мірко Іваніч, відмовилися виходити на матч. Це рішення начебто було прийняте в зв'язку з тиском радикальних сербських фанатських угруповань.

    «Рішення Тумбаковіча стало неприємним сюрпризом для нас. Він порушив професійні обов'язки, прописані в трудовій угоді. Також висловлюємо жаль у зв'язку з тим, що Філіп Стойковіич і Мірко Іваніч пропустили матч через тиск певних кіл. Речі, які ніяк не пов'язані зі спортом, у цьому випадку здобули перемогу над спортом і футболом», - гласить заява Футбольного союзу Чорногорії.

    Нагадаємо, у відборі на Євро-2020 Сербія в групі В йде на третьому місці, пропустивши вперед Україну і Люксембург. Позаду розташувалися Португалія і Литва. Найближчий поєдинок серби проведуть проти португальців 7 вересня.

     Читайте також: Вєшалиця по-українськи, або Як ми громили Сербію
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Любіша Тумбаковіч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ