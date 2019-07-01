Суперник збірної України після ганьби у Львові призначив нового тренера



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Косовський демарш Любіші Тумбаковіча не оцінили в Чорногорії. Але привітали в Сербії UA-Футбол

Серби не пробачили Младенові Крстаїчу принизливих 0:5

Футбольний союз Сербії визначився з посадою головного тренера національної збірної з футболу. Попереднього наставника Младена Крстаїча звільнили після поразки команди 0:5 у львівському матчі відбору до чемпіонату Європи-2020 від українців.

Рішенням Виконкому організації тепер команду очолюватиме Любіша Тумбаковіч. Деталі контракту не розголошуються.

66-річний Любіша Тумбаковіч у статусі тренера шість разів вигравав титул чемпіона Сербії і Чорногорії, а також тричі брав Кубок тоді ще об'єднаної країни. У першому десятилітті 2000-х Тумбаковіч по два рази ставав чемпіоном Китаю і володарем Кубка країни. Його останнім місцем роботи була збірна Чорногорії, звідки він був звільнений кілька тижнів тому за відмову виконувати свої обов'язки в матчі проти Косово.

Тоді Тумбаковіч, як і ще два гравці збірної Чорногорії з сербськими корінням, Філіп Стойковіч і Мірко Іваніч, відмовилися виходити на матч. Це рішення начебто було прийняте в зв'язку з тиском радикальних сербських фанатських угруповань.

«Рішення Тумбаковіча стало неприємним сюрпризом для нас. Він порушив професійні обов'язки, прописані в трудовій угоді. Також висловлюємо жаль у зв'язку з тим, що Філіп Стойковіич і Мірко Іваніч пропустили матч через тиск певних кіл. Речі, які ніяк не пов'язані зі спортом, у цьому випадку здобули перемогу над спортом і футболом», - гласить заява Футбольного союзу Чорногорії.

Нагадаємо, у відборі на Євро-2020 Сербія в групі В йде на третьому місці, пропустивши вперед Україну і Люксембург. Позаду розташувалися Португалія і Литва. Найближчий поєдинок серби проведуть проти португальців 7 вересня.